Землетрясение в Японии привело к смещению земной коры на 8 см

Москва21 апр Вести.Землетрясение, произошедшее к северо-востоку от побережья Японии, привело к тому, что земная кора в районе эпицентра толчков сдвинулась на восемь сантиметров. Об этом сообщили в японском правительственном комитете по изучению землетрясений.

Согласно приведенным данным, земная кора деформировалась на большом участке северо-востока Японии, в основном на территории префектуры Иватэ.

В том числе зафиксировано смещение точки наблюдения примерно на восемь сантиметров в восточном направлении говорится в публикации

Землетрясение в районе берегов Японии магнитудой 7,7 произошло 20 апреля. Позже стало известно, что за ним последовала серия из шести афтершоков магнитудой до 5,4.