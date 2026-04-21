Землетрясение, произошедшее к северо-востоку от побережья Японии, привело к тому, что земная кора в районе эпицентра толчков сдвинулась на восемь сантиметров. Об этом сообщили в японском правительственном комитете по изучению землетрясений.
Согласно приведенным данным, земная кора деформировалась на большом участке северо-востока Японии, в основном на территории префектуры Иватэ.
В том числе зафиксировано смещение точки наблюдения примерно на восемь сантиметров в восточном направленииговорится в публикации
Землетрясение в районе берегов Японии магнитудой 7,7 произошло 20 апреля. Позже стало известно, что за ним последовала серия из шести афтершоков магнитудой до 5,4.