Сейсмолог Шебалин: цунами из Японии не несет угрозы для России

Москва20 апр Вести.Цунами, вызванное землетрясением в Японии, не представляет серьезной опасности для российских территорий. Об этом NEWS.ru сообщил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

Он поделился, что волны могут достичь Курильских островов, однако их высота будет незначительной и не приведет к разрушениям.

Это будут небольшие сантиметры, так что никакого существенного ущерба быть не может подчеркнул эксперт

Специалист добавил, что даже при сильных землетрясениях в регионе последствия могут быть минимальными при должной подготовке. Так, например, землетрясение на Камчатке в 2025 году вызвало цунами, однако регион был готов к подобным волнам.

Ранее в Японии объявили угрозу цунами до трех метров после сильного землетрясения в Тихом океане. По данным экспертов, первые волны достигнут побережья Иватэ в скором времени.