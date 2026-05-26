Более 50 тысяч человек могут погибнуть в Японии при цунами высотой 12 метров

В Японии рассказали о возможных последствиях мощного цунами высотой 12 метров Более 50 тысяч человек могут погибнуть в Японии при цунами высотой 12 метров

Москва26 мая Вести.Власти Тиба, расположенной к востоку от Токио, предупредили, что при наихудшем сценарии мощного землетрясения и цунами высотой до 12 метров число погибших может превысить 50 тысяч человек.

Согласно прогнозу, наиболее тяжелые последствия ожидаются в случае удара цунами до рассвета, когда большинство жителей находятся дома. Даже при оперативной эвакуации число жертв может превысить 20 тысяч человек. Если волна обрушится во второй половине дня, прогнозируемое число погибших составит более 8 тысяч.

Власти префектуры с населением около 6,3 млн человек намерены усилить меры безопасности. Планируется повысить и укрепить волнорезы, объединить их в единую систему, а также активизировать учения по эвакуации населения.

Ранее правительственные эксперты Японии сообщали, что при землетрясении магнитудой 7 в Токио могут погибнуть до 18 тысяч человек, а около 400 тысяч зданий будут разрушены или уничтожены пожарами.

Одно из самых разрушительных землетрясений в регионе произошло 1 сентября 1923 года. Тогда подземные толчки магнитудой 7,9 унесли почти 143 тысячи жизней и нанесли стране ущерб, оцененный в 37% ВВП Японии.