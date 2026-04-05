Москва5 апр Вести.Потенциальное извержение вулкана Фудзи может оставить без электричества ключевые объекты инфраструктуры Японии, а также вывести из строя все резервные генераторы. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Телеканал провел практический эксперимент с Научно-исследовательским институтом префектуры Яманаси и производителями генераторов. Участники эксперимента проверили, как вулканический пепел воздействует на работу дизельных генераторов.

Как оказалось, если слой накопившегося пепла превысит семь сантиметров, у генератора упадет давление масла, а при достижении отметки 27,5 сантиметра агрегат полностью остановится, чтобы защитить двигатель от перегрузки.

Согласно замечаниям специалистов, для выхода генератора из строя требуется значительно меньший объем пепла — порядка пяти сантиметров.

Согласно расчетам японского правительства, при извержении Фудзи за две недели в Токио может выпасть около 10 сантиметров пепла. Общий объем вулканического пепла, который обрушится на столицу, может достичь 490 миллионов кубических метров.

По оценкам экспертов, примерно 400 тысяч домохозяйств в Токио и окрестностях могут остаться без электричества.

В декабре прошлого года в Японии был опубликован правительственный доклад, согласно которому в ближайшие 30 лет в районах, прилегающих к Токио, ожидается мощное землетрясение, при подземных толчках могут погибнуть до 18 тысяч жителей страны.