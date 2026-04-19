Nikkei: перебои с нафтой в Японии усиливаются на фоне кризиса на Ближнем Востоке

Москва19 апр Вести.В Японии усиливаются опасения по поводу возможной нехватки нафты на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Как сообщает газета Nikkei, перебои с поставками этого ключевого продукта нефтепереработки уже начинают отражаться на работе промышленных компаний.

Премьер-министр Санаэ Такаити ранее заявляла, что текущих запасов нафты стране хватит примерно на два месяца. Еще на такой же срок Япония способна обеспечить себя за счет внутреннего производства. Однако бизнес уже сталкивается с первыми последствиями ограниченного предложения сырья.

Так, компания Toto, один из крупнейших производителей сантехники, временно приостанавливала прием заказов на сборные ванные комнаты из-за нехватки материалов. Позже прием заказов был возобновлен, однако ситуация остается нестабильной. В компании пояснили, что власти ведут переговоры с поставщиками сырья, с которыми отдельные производители не могут договориться самостоятельно.

Другой крупный игрок рынка, Lixil, столкнулся с резким ростом заказов после решения Toto. В результате компания не может точно прогнозировать сроки выполнения новых контрактов. Эксперты отмечают, что подобные сбои способны повлиять и на сроки строительства жилья.

По данным аналитиков, около 40% потребностей Японии в нафте обеспечивается за счет импорта из стран Ближнего Востока, еще 40% – за счет внутренней переработки нефти. При этом общая зависимость страны от ближневосточных поставок нефти превышает 90%, что делает экономику особенно уязвимой к внешним кризисам.

В конце марта – начале апреля из-за событий на Ближнем Востоке и сбоев в судоходстве через Ормузский пролив цены на топливо в ряде стран резко подскочили. Как отметил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша, американо-израильская операция против Ирана несет риск полномасштабного энергетического кризиса.