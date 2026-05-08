Нефтяной кризис вызвал "пластиковый шок" в ряде стран Азии FT: Азия столкнулась с "пластиковым шоком" на фоне нефтяного кризиса

Москва8 мая Вести.Страны Азии столкнулись с резким ростом цен и дефицитом нафты - ключевого сырья для производства пластика - на фоне нефтяного кризиса, связанного с ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, с конца февраля стоимость нафты почти удвоилась, что уже привело к удорожанию упаковки, пластиковых товаров и сбоям в промышленном производстве.

Последствия кризиса наиболее затронули Японию, Индонезию и Южную Корею, которые зависят от поставок нефти и нефтепродуктов с Ближнего Востока.

В публикации отмечается, что перебои отразились не только на выпуске пластика, но и на поставках медицинских изделий, пищевой упаковки и химической продукции.

Одной из причин кризиса стали ограничения судоходства в Ормузском проливе, через который ранее проходила значительная часть мировых поставок нефти и газа.

Ранее глава нефтяной компании Shell Ваэль Саван заявил, что мировой рынок потерял почти 1 миллиард баррелей нефти после начала агрессии США и Израиля против Ирана.