Москва7 мая Вести.Мировой рынок нефти потерял почти 1 миллиард баррелей нефти из-за начала агрессии США и Израиля против Ирана, заявил глава нефтяной компании Shell Ваэль Саван.

Он отметил, что последствия нарушения поставок энергоресурсов из Персидского залива уже сказываются на мировой нефтепереработке и топливном рынке, передает РИА Новости.

Неопровержимые факты таковы, что на данный момент мы сами себе вырыли яму с недополучением нефти почти в миллиард баррелей - либо из-за заблокированных поставок, либо из-за объемов, которые не были добыты сказал Саван

Глава Shell предупредил, что дефицит нефти в условиях продолжения иранского конфликта будет лишь нарастать. Он признал, что путь к восстановлению мировой экономики от этого кризиса будет долгим.

Ранее цена фьючерса нефти марки Brent на июль на лондонской бирже ICE Futures упала до $101,76 за баррель, потеряв 7,38% стоимости.

Тем временем запасы нефти в Соединенных Штатах упали на 2,314 млн баррелей, бензина - на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1,29 млн баррелей.