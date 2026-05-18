Компании потеряли не менее $25 млрд из-за конфликта на Ближнем Востоке Reuters: конфликт Ирана, США и Израиля обошелся бизнесу в $25 млрд

Москва18 мая Вести.Иранский конфликт уже обошелся мировому бизнесу в 25 миллиардов долларов, и сумма продолжает расти. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на анализ корпоративной информации компаний, которые представлены на биржах Соединенных Штатов, Европы и Азии.

Причиной стали рост цен на энергоносители, перебои в поставках и проблемы с торговыми маршрутами из-за ситуации в Ормузском проливе. По данным агентства, не менее 279 компаний уже приняли меры для сокращения потерь.

Сильнее всего пострадали авиакомпании, на которые пришлось около 15 миллиардов долларов дополнительных расходов. О влиянии кризиса также заявили Toyota, Procter & Gamble и McDonald’s.

Ранее газета The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что Катар будет вынужден потратить годы на восстановления экономики после окончания конфликта США и Израиля с Ираном. Авторы статьи отмечают, что война на Ближнем Востоке парализовала экспорт сжиженного природного газа из Катара.