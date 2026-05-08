Эксперт Бахтин: мировой рынок нефти сейчас адаптируется к дефициту

Москва8 мая Вести.Мировой рынок нефти сейчас адаптируется к дефициту, возникшему из-за сокращения поставок с Персидского залива. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель центра по аналитике российских акций "БКС Мир инвестиций" Кирилл Бахтин.

По его словам, прежде всего, страдают потребители нефтепродуктов.

Мировой рынок нефти сейчас адаптируется к дефициту, возникшему из-за сокращения поставок с Персидского залива. Адаптируется тем образом, что страны, особенно развитые, используют свои как коммерческие, так и стратегические запасы … Дефицит, который возник на рынке сырой нефти, он транслируется в сокращение объемов производства нефтепродуктов, и, соответственно, цены на нефтепродукты, в частности, на дизельное топливо и на авиакеросин резко выросли с начала марта … Восполнить дефицит, пока существует проблема с Ормузским проливом, на мой взгляд, очень-очень проблематично, пожалуй, невозможно. Восполнять и решать эту проблему можно за счет поставок запасов из нефтехранилищ. Но эти запасы, они тоже ограничены, и ситуация вокруг Ормузского пролива играет против потребителей сказал эксперт

Ранее глава нефтяной компании Shell Ваэль Саван заявил, что мировой рынок нефти потерял почти 1 миллиард баррелей нефти из-за начала агрессии США и Израиля против Ирана.