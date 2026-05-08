Москва8 мая Вести.В ближайшее время дефицит нефтепродуктов на мировых рынках будет обостряться. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его словам, глобальной трансформации в этом направлении не наблюдается, так как происходящее сейчас является некой аварийной ситуацией, в рамках которой увеличиваются поставки из стратегических резервов ряда стран, например, США.

Мы видим нарастающий дефицит на многих рынках, включая рынок Европейского союза, что приводит к дефициту конкретных нефтепродуктов. И дальше этот дефицит будет лишь обостряться, потому что северное полушарие, а значит, и, собственно говоря, весь мир входит в сезон высокого спроса на нефтепродукты, а значит, и на нефть … То есть мы можем говорить не о трансформации, которая подразумевает передел рынков, изменение схем потребления, мы, скорее, говорим о некой аварийной ситуации, когда как поставщики, так и потребители подстраиваются под временные, будем надеяться, трудности, с которыми столкнулся нефтяной рынок сказал Фролов

Ранее руководитель центра по аналитике российских акций "БКС Мир инвестиций" Кирилл Бахтин заявил, что мировой рынок нефти сейчас адаптируется к дефициту, возникшему из-за сокращения поставок с Персидского залива.