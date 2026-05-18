"Хватит на несколько недель": глава МЭА о мировых запасах коммерческой нефти Глава МЭА Бироль предупредил о сокращении коммерческих запасов нефти в мире

Москва18 мая Вести.На фоне конфликта на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива коммерческие запасы нефти в мире продолжают сокращаться. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Его слова приводит немецкое издание Bloomberg.

Уточняется, что речь идет о запасах сырой нефти и нефтепродуктов, которыми обладают частные компании, заводы и трейдеры. Эти ресурсы не входят в стратегические резервы, которыми распоряжаются правительства.

Я думаю, что они сокращаются очень быстро… это займет несколько недель, но мы должны понимать, что они быстро сокращаются пояснил Бироль

Ранее газета The Financial Times вновь обратила внимание на ухудшение мировой экономической обстановки из-за энергетического кризиса. Там отметили, что около 80 государств приняли экономические чрезвычайные меры.