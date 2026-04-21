Москва21 апрВести.На полигоне сухопутных Сил самообороны "Хидзюдай" в японской префектуре Оита взорвался танк, сообщает телеканал Fuji.
По предварительным данным, трое человек находятся в критическом состоянии, у них отказали сердце и легкие. Кроме того, женщина-военнослужащий доставлена больницу, она находится в сознании.
По сообщениям японских СМИ, во время учений в танке мог взорваться снаряд.
