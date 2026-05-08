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Утечка пара произошла на реакторе АЭС в Японии, его работа остановлена NHK: реактор АЭС "Михама" в Японии остановили вручную после утечки пара

Москва8 мая Вести.Третий реактор атомной электростанции "Михама" в японской префектуре Фукуи остановлен вручную после утечки пара в районе турбины, сообщает центральная телерадиокомпания Японии (NHK).

По ее данным, утечка была обнаружена в ночь на 8 мая. Как заявила компания-оператор АЭС KEPCO, пар не содержит радиоактивных частиц, угрозы загрязнения нет.

В настоящее время утечка пара остановлена, проводится расследование инцидента.

Третий реактор станции "Михама" был остановлен, как и все остальные коммерческие реакторы в Японии, после катастрофической аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. Позднее, в 2021 году, он был перезапущен.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,7 в префектуре Нара. Из-за него было остановлено движение поездов в метро Осаки.