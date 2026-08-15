Москва15 авг Вести.Уровень опасности извержения вулкана Асо в японской префектуре Кумамото повышен со второго до третьего. Об этом сообщило Главное метеорологическое агентство Японии.

Третий уровень опасности, как отмечается, предполагает введение ограничений на посещение горы.

Уровень вулканической опасности для Асо был повышен говорится в сообщении агентства

Ранее вулкан Сакурадзима, расположенный в японской префектуре Кагосима, выбросил столб дыма и пепла на высоту до 2,2 километра. Извержение носило взрывной характер.

Между тем климатолог Кристина Даль заявила, что извержение Йеллоустоунского вулкана может спровоцировать голод во всем мире.