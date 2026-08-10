Климатолог Даль рассказала о риске мирового голода при извержении Йеллоустоуна

Климатолог Даль: извержение Йеллоустоуна может привести к мировому голоду Климатолог Даль рассказала о риске мирового голода при извержении Йеллоустоуна

Москва10 авг Вести.Извержение Йеллоустоунского вулкана может спровоцировать голод во всем мире. Таким мнением поделилась американский климатолог, вице-президент центра Climate Central Кристина Даль.

В беседе с РИА Новости она подчеркнула, что существенные климатические изменения могут нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству, несмотря на то, что мировая продовольственная система стала значительно более взаимосвязанной.

Прошлые [крупные] извержения, такие как извержение вулкана Тамбора, вызывали неурожаи, приводившие к голоду на нескольких континентах сказала климатолог

Она добавила, что в России в 2010 году жара и засуха привели к потерям урожая.

Ранее Даль отметила, что извержение Йеллоустоуна не уничтожит современную цивилизацию, однако может вызвать временное глобальное похолодание.

В июле у Йеллоустоунского супервулкана зафиксировали сильнейшее с начала года землетрясение магнитудой 3,3. Перед ним произошли еще 11 слабых толчков.