700 млн голодающих - не предел: чем обернется падение экспорта зерна из России Профессор Холод: сокращение поставок пшеницы из РФ усилит голод в мире

Москва3 авг Вести.Сокращение экспортных поставок российской пшеницы может привести к росту числа голодающих в мире. Такой сценарий допустил доктор экономических наук, профессор, экс-замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод в беседе с ИС "Вести".

По его словам, прекращение работы Донско‑Азовского транспортно‑логистического коридора, через который вывозилось около 25% российского зерна, напрямую сказывается на продовольственной ситуации в ряде стран.

25% зерновых не получают Африка, Египет, арабские страны. Кто побогаче может где-то перекупить по дорогой цене, а кто не побогаче? сообщил Холод

Он напомнил, что в 2025 году в ООН насчитали 700 млн голодающих — около 8% населения планеты.

Вообще в мире около 2 млрд человек — 25% — испытывают умеренную или тяжелую нехватку пищи. Общемировой рынок оценивается в 220 млн тонн пшеницы. Значит, Северное Причерноморье — Россия плюс Украина — дает где-то порядка 60-70 млн тонн. Наш зерновой союз сказал, что эти ограничения, связанные с известными действиями, могут уменьшить объем поставок на 40%. Вот эта недопоставка приведет к росту цен. Соответственно, будет больше голодающих подытожил профессор

Ранее сообщалось, что российский экспорт пшеницы в июле составит 1,5 миллиона тонн, это минимальный показатель с 2017 года.