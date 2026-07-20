Экспорт российской пшеницы в июле может упасть до минимума с 2017 года

Аналитики ждут падения российского экспорта пшеницы в июле до минимума 2017 года Экспорт российской пшеницы в июле может упасть до минимума с 2017 года

Москва20 июл Вести.Аналитическая компания "Совэкон" прогнозирует, что российский экспорт пшеницы в июле составит 1,5 миллиона тонн, это минимальный показатель с 2017 года, пишет "Интерфакс".

Аналитики аграрного рынка понизили прогноз экспорта российской пшеницы в июле с 2 млн тонн до 1,5 миллиона тонн, при этом за последние пять лет средний показатель составлял 3,1 миллиона тонн.

Если прогноз реализуется, это будет минимальный июльский объем с 2017 года, когда Россия вывезла 1,4 млн тонн пшеницы отмечается в сообщении компании

По мнению аналитиков, причинами снижения стали ограничения навигации через Керченский пролив, а также слабый спрос со стороны Турции и Египта.

В первом квартале РФ экспортировала свыше 9,1 млн тонн пшеницы, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 2025 года Россия сохранила первое место в мире по поставкам пшеницы.