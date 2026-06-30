"Ведомости": выпуск аммиачной селитры в России снизился с начала года на 9%

Россия резко сократила производство аммиачной селитры "Ведомости": выпуск аммиачной селитры в России снизился с начала года на 9%

Москва30 июн Вести.Производство аммиачной селитры в России сократилось в январе-мае 2026 года на 9% в годовом выражении до 4,7 млн тонн, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на Росстат.

При этом в мае выпуск этого вида удобрений снизился на 14% в годовом выражении и 11% в месячном выражении до 786,1 тыс. тонн. Это самый низкий показатель в текущем году, уточняет газета.

Минсельхоз заявил в марте о временной приостановке экспорта аммиачной селитры на один месяц в связи с ростом внутреннего спроса на азотные удобрения.