Москва30 июнВести.Производство аммиачной селитры в России сократилось в январе-мае 2026 года на 9% в годовом выражении до 4,7 млн тонн, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на Росстат.
При этом в мае выпуск этого вида удобрений снизился на 14% в годовом выражении и 11% в месячном выражении до 786,1 тыс. тонн. Это самый низкий показатель в текущем году, уточняет газета.
Минсельхоз заявил в марте о временной приостановке экспорта аммиачной селитры на один месяц в связи с ростом внутреннего спроса на азотные удобрения.