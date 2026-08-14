РФ уменьшила поставки удобрений в Евросоюз в 3,5 раза

Россия сократила экспорт удобрений в ЕС в 3,5 раза РФ уменьшила поставки удобрений в Евросоюз в 3,5 раза

Москва14 авг Вести.Россия уменьшила экспорт удобрений в страны Евросоюза в 3,5 раза, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Больше всего ЕС закупил у РФ смешанных видов удобрений - на них он потратил 142,7 млн евро. Также Евросоюз активно приобретал калийные (111,9 млн), азотные удобрения (42,9 млн евро), а также удобрения животного и растительного происхождения (474 тыс. евро).

В июне Евросоюз импортировал из России удобрений на 93,97 миллиона евро, что в 3,5 раза меньше, чем годом ранее говорится в публикации

В то же время в месячном выражении объем поставок удобрений в ЕС вырос в 1,6 раза, став максимальным с декабря, отметили журналисты.

Наиболее активно российские удобрения завозили Словения (на 29,5 млн евро), Германия (12,45 млн евро), Болгария (12,44 млн евро) и Польша (10,2 млн евро).

Ранее сообщалось, что Бельгия стала главным покупателем российского газа в июне. Крупные закупки газа у РФ в тот же месяц совершили Франция, Венгрия, Испания, Болгария, Словакия, Нидерланды и Греция.