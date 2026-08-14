Бельгия в июне стала главным покупателем газа из РФ в Евросоюзе

Бельгия в июне импортировала российского газа больше остальных стран ЕС Бельгия в июне стала главным покупателем газа из РФ в Евросоюзе

Москва14 авг Вести.Бельгия стала главным покупателем российского газа в Евросоюзе в июне, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Объемы закупок королевством сжиженного природного газа у России в годовом выражении достигли 268 млн евро, увеличившись в 1,8 раза.

Бельгия за июнь нарастила импорт российского газа на 27%, в результате чего стала первой по его закупкам среди стран Евросоюза впервые с июля 2025 года говорится в публикации

Также крупные закупки газа у России в июне совершили Франция (257,6 млн евро), Венгрия (218,3 млн евро), Испания (201,3 млн евро), Болгария (142,9 млн евро), Словакия (113,4 млн евро), Нидерланды (82 млн евро) и Греция (67,2 млн евро).

Ранее агентство ТАСС сообщило, что Россия по итогам первой половины 2026 года заняла второе место после США в общей стоимости импорта газа Евросоюзом.