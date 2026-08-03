Москва3 авгВести.В прошлом месяце Россия стала единственным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) для Бельгии. Об этом пишет Bloomberg.
По информации агентства, подобная ситуация в последний раз отмечалась в 2021 году – в период восстановления экономики страны после пандемии.
Из публикации следует, что в июле поставки СПГ из РФ в Бельгию составили 400 тыс. тонн. При этом, хотя ЕС и декларирует намерение сократить импорт российского газа, реальные объемы выросли из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке.
Агентство обращает внимание на то, что Россия по-прежнему занимает вторую строчку в рейтинге экспортеров СПГ в Европу, пропуская вперед только США. Дополнительное давление на рынок оказывают аномально низкие запасы газа в европейских подземных газохранилищах. В связи с этим, как пишут журналисты, отдельные эксперты уже ставят под вопрос разумность введения запрета на закупки российского сжиженного газа.
Ранее сообщалось, что импорт СПГ в Европе в июле снизился до минимального уровня почти за два года.