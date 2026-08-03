Россия в июле стала единственным поставщиком СПГ в Бельгию Bloomberg: РФ в июле стала единственным поставщиком СПГ для Бельгии

Москва3 авг Вести.В прошлом месяце Россия стала единственным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) для Бельгии. Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, подобная ситуация в последний раз отмечалась в 2021 году – в период восстановления экономики страны после пандемии.

Из публикации следует, что в июле поставки СПГ из РФ в Бельгию составили 400 тыс. тонн. При этом, хотя ЕС и декларирует намерение сократить импорт российского газа, реальные объемы выросли из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке.

Агентство обращает внимание на то, что Россия по-прежнему занимает вторую строчку в рейтинге экспортеров СПГ в Европу, пропуская вперед только США. Дополнительное давление на рынок оказывают аномально низкие запасы газа в европейских подземных газохранилищах. В связи с этим, как пишут журналисты, отдельные эксперты уже ставят под вопрос разумность введения запрета на закупки российского сжиженного газа.

Ранее сообщалось, что импорт СПГ в Европе в июле снизился до минимального уровня почти за два года.