Джабаров заявил, что интерес к российскому газу в ЕС будет только расти Джабаров: интерес к нашему газу в ЕС будет только возрастать

Москва16 июл Вести.Интерес к российскому газу в Европейском союзе будет только возрастать. Об этом ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он отметил, что сейчас в Ормузском проливе нарушены поставки сжиженного газа и нефтепродуктов. Остается единственный надежный поставщик – Россия, которая обеспечивает эти поставки, в том числе, и в Европу, сказал он.

Я думаю, что интерес к нашему газу будет только возрастать. Я посмотрю, когда придет зима и опустеют газовые хранилища в Европе, о ком вспомнят в первую очередь западные страны. Конечно же, о России, которая всегда приходила на помощь. Может быть, на самом деле тогда нам самим прервать поставки туда газа, для того чтобы они поняли, какого поставщика они потеряют, чем им это грозит. Я надеюсь, что все-таки появятся здравые мысли во многих европейских странах, и они поймут, что Россию этим не запугать. Если они не будут покупать наш газ, а вот как они без него обойдутся, пусть покажет время сказал он

Ранее сообщалось, что Европейский союз в первой половине текущего года импортировал рекордные 9,89 миллиона тонн сжиженного природного газа с завода "Ямал СПГ".