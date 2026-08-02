Европа в июле сократила импорт СПГ до минимума почти за два года

Импорт газа в ЕС за июль рекордно сократился из-за кризиса на Ближнем Востоке Европа в июле сократила импорт СПГ до минимума почти за два года

Москва2 авг Вести.Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европе в июле снизился до минимального уровня почти за два года. Об этом говорится в анализе ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

Согласно расчетам агентства, по итогам июля объем поставок СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС составил около 8,4 миллиардов кубометров.

Июльские объемы на 17% меньше, чем июньские. Этот показатель также снизился на 26% в сравнении с июлем 2025 года.

За январь-июль 2026 года поступления СПГ в европейскую газотранспортную систему достигли примерно 81,1 миллиарда кубометров. Это на 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что стоимость газа в Европу выросла почти в 1,5 раза в годовом выражении. Основной причиной эксперты называют обострение между США и Ираном.