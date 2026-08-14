Россия в I полугодии стала второй по доле в общей стоимости импорта газа в ЕС

Россия заняла второе место после США по доле в стоимости импорта газа в ЕС Россия в I полугодии стала второй по доле в общей стоимости импорта газа в ЕС

Москва14 авг Вести.Россия по итогам первого полугодия текущего года заняла второе место после Соединенных Штатов в общей стоимости импорта газа Европейским союзом с долей 17,6%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анализ данных Евростата.

В общей сложности ЕС закупил у России газ примерно на 7,4 миллиарда евро. Это, как утверждается, на 3% меньше показателей, зафиксированных за аналогичный период прошлого года. При этом в 2025 году российская доля составляла 16,8%.

По данным Евростата, первое место с поставками сжиженного природного газа заняли США – 28,9% и 12,2 миллиарда евро. На третьем месте после России идет Норвегия с долей 17,5% и поставками на 7,4 миллиарда евро. В пятерку лидеров также вошли Алжир и Великобритания.

В начале июня сообщалось, что импорт российского СПГ в страны ЕС за январь-май 2026 года увеличился на 19% и превысил 11 миллиардов кубометров.