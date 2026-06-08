Газпром: потребление газа в России в 2025 году снизилось на 2,9%

Газпром сообщил, на сколько снизилось потребление газа в России в 2025 году Газпром: потребление газа в России в 2025 году снизилось на 2,9%

Москва8 июн Вести.По результатам 2025 года потребление газа в России составило 506,4 миллиарда кубометров. Это на 2,9% ниже, чем показатель предыдущего года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на годовой отчет госкорпорации "Газпром".

В компании связывают данную тенденцию с более мягкими погодными условиями в течение осеннего и зимнего периодов. Уточняется, что основное снижение потребления коснулось электроэнергетики и коммунально-бытового сектора.

Тем не менее в госкорпорации ожидают, что программа газификации и догазификации регионов России, реализованная в последние годы, а также строительство новых электростанций, поспособствуют росту внутреннего спроса на газ.

Кроме того, дополнительные перспективы для увеличения потребления газа ГК видит в развитии рынка газомоторного топлива РФ, а также в таких отраслях, как металлургия, нефтехимия и агрохимия.

Ранее генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила рассказал, как изменится спрос на газ в мире за 30 лет.