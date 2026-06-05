Глава ФСЭГ Мшелбила рассказал, как изменится спрос на газ за 30 лет Глава ФСЭГ Мшелбила спрогнозировал рост спроса на газ в мире на треть

Москва5 июн Вести.Мировой спрос на газ в мире за ближайшие 30 лет вырастет на 31%, если не произойдут значительные изменения во всей энергосистеме. Об этом генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, шоки в энергетике будут происходить периодически, поэтому необходимо повышать устойчивость всей системы.

Мы ожидаем, что спрос на природный газ в мире увеличится примерно на 31% в течение следующих 30 лет. Эта тенденция сохранится, если не произойдут какие-либо действительно фундаментальные изменения во всей энергетической системе, поэтому мы считаем, что спрос сохранится. Вопрос в том, как нам повысить устойчивость системы, чтобы она могла пережить следующий шок? Потому что эти шоки будут происходить периодически. Необходимо разработать схемы действий, которые будут охватывать всю систему и смогут помочь нам справиться с любыми шоками в будущем…Сегодня многие страны стремятся к диверсификации источников поставок…Есть и те, кто рассматривает возможность полной диверсификации, отказавшись от этого продукта и перейдя к альтернативным источникам энергии, что я тоже называю диверсификацией рассказал Мшелбила

Генсек пояснил, что есть еще один подход – гибкость, который заключается в развитии связанности инфраструктуры, чтобы в случае блокировки части поставок можно было получать газ через другую инфраструктуру и даже обратный поток.

Также Мшелбила назвал сроки восстановления объемов мировых поставок СПГ. По его словам, возвращение к нынешним объемом может занять до 5 лет.