Москва26 июнВести.Мировое потребление природного газа в 2025 году достигло рекордного уровня в 4,3 трлн кубометров. Об этом на годовом собрании акционеров "Газпрома" заявил председатель правления компании Алексей Миллер.
По его словам, спрос на газ продолжит расти и к 2050 году увеличится более чем на 30%, достигнув 5,7 трлн кубометров.
Миллер отметил, что основными драйверами роста мирового потребления станут новые центры экономического развития, которым потребуется все больше энергоресурсов. По его оценке, к середине века около 70% мирового спроса на природный газ будет приходиться на страны Глобального Юга.
Глава "Газпрома" также подчеркнул, что компания уже развивает сотрудничество с этими государствами, рассматривая их как ключевые рынки для дальнейшего роста спроса на газ.
Ранее начальник Управления по генеральной схеме газоснабжения АО "МОСГАЗ" Алексей Елисеев рассказал, что объем потребления газа в Москве больше, чем в некоторых европейских странах.