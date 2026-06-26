Глава "Газпрома" Миллер заявил о рекордном мировом потреблении газа в 2025 году Миллер: потребление газа в мире достигло рекордных 4,3 трлн кубометров

Москва26 июн Вести.Мировое потребление природного газа в 2025 году достигло рекордного уровня в 4,3 трлн кубометров. Об этом на годовом собрании акционеров "Газпрома" заявил председатель правления компании Алексей Миллер.

По его словам, спрос на газ продолжит расти и к 2050 году увеличится более чем на 30%, достигнув 5,7 трлн кубометров.

Миллер отметил, что основными драйверами роста мирового потребления станут новые центры экономического развития, которым потребуется все больше энергоресурсов. По его оценке, к середине века около 70% мирового спроса на природный газ будет приходиться на страны Глобального Юга.

Глава "Газпрома" также подчеркнул, что компания уже развивает сотрудничество с этими государствами, рассматривая их как ключевые рынки для дальнейшего роста спроса на газ.

Ранее начальник Управления по генеральной схеме газоснабжения АО "МОСГАЗ" Алексей Елисеев рассказал, что объем потребления газа в Москве больше, чем в некоторых европейских странах.