Миллер: Ковыктинское месторождение выйдет на мощность до конца года

"Газпром" выведет Ковыктинское месторождение на проектную мощность Миллер: Ковыктинское месторождение выйдет на мощность до конца года

Москва26 июн Вести.Ковыктинское газоконденсатное месторождение в Иркутской области должно выйти на проектную мощность до конца 2026 года. Об этом сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в докладе на годовом собрании акционеров компании.

До конца года выведем на полную производительность Ковыктинское месторождение, крупнейшее по запасам газа на Востоке страны. сказал он

По его словам, "Газпром" завершает строительство на месторождении последней, четвертой по счету установки комплексной подготовки газа УКПГ-45. Кроме того, на промысле продолжается расширение фонда эксплуатационных скважин.

Миллер также сообщил, что компания готовит к запуску Харасавэйское месторождение на полуострове Ямал.

Лицензию на разработку Ковыктинского месторождения "Газпром" получил в 2011 году, а добычу газа там начал в 2022 году.

Ковыктинское газоконденсатное месторождение считается крупнейшим на востоке России по запасам газа. Оно является основой для формирования Иркутского центра газодобычи и, наряду с Чаяндинским месторождением в Якутии, служит ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири".