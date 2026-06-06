В "Газпроме" сообщили о новых технологиях развития Уренгойского месторождения "Газпром": для развития Уренгойского месторождения используется цифровой двойник

Москва6 июн Вести.При управлении Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения применяется широкий инструментарий современных технологий, позволяющий проводить разработку с максимальной эффективностью. Об этом заместитель генерального директора, главный геолог компании "Газпром добыча Уренгой" Тимур Сопнев сообщил в интервью ИС "Вести".

На сегодняшний день мы активно применяем полномасштабные геолого-гидродинамические модели, цифровые двойники месторождений вводятся в эксплуатацию. И использование вот этих всех инструментариев позволяет организовать разработку и управление месторождением максимально эффективно сказал он

6 июня 2026 года исполняется 60 лет со дня открытия Уренгойского месторождения. Это третье в мире месторождение по запасам углеводородов. Силами сотрудников "Газпром добыча Уренгой" уже добыто более семи триллионов кубометров природного газа за почти 44 года работы предприятия – это достижение было внесено в Книгу рекордов России в 2019 году.