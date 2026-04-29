На Ямале готовятся к запуску Харасавэйского газоконденсатного месторождения "Газпром" готовится запустить Харасавэйское месторождение на Ямале

Москва29 апр Вести.На Ямале готовятся к запуску Харасавэйского газоконденсатного месторождения. По размеру запасов оно относится к категории уникальных – около двух триллионов кубометров, рассказал ИС "Вести" заместитель директора по организации строительства объектов филиала "Газпром инвест" "Ноябрьск" Алексей Артамонов.

Строительство и полномасштабное освоение месторождения ведет ПАО "Газпром", задействованы тысячи специалистов, которые в условиях Крайнего Севера бурят скважины, прокладывают трубопроводы, строят дороги и мосты.

Это уникальное месторождение. Чтобы по масштабам два триллиона [кубометров] представить – это минимум 50-70 лет добычи. Это жизнь человека рассказал Артамонов

Он отметил, что такие сложные с технической точки зрения проекты "Газпром" реализует при отсутствии сотрудничества с западными странами, используя отечественные разработки и оборудование.

У нас все оборудование, которое находится на площадке, оно все отечественного производства подчеркнул Артамонов

Ранее сообщалось, что "Газпром нефть" открыла крупнейшее для Ямала за последние 30 лет нефтяное месторождение с запасами в объеме 55 миллионов тонн. Месторождению присвоено имя Алексея Конторовича – одного из основоположников отечественной школы геологии нефти и газа и органической геохимии.