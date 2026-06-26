Миллер: "Газпром" запустит газопровод Белогорск – Хабаровск в 2026 году

Глава "Газпрома" Миллер анонсировал запуск газопровода Белогорск – Хабаровск Миллер: "Газпром" запустит газопровод Белогорск – Хабаровск в 2026 году

Москва26 июн Вести."Газпром" планирует ввести в эксплуатацию газопровод Белогорск – Хабаровск в 2026 году. Об этом на годовом собрании акционеров компании сообщил председатель правления Алексей Миллер.

По его словам, новый газопровод станет первым этапом реализации мегапроекта "Восточная система газоснабжения". Он соединит магистральные газопроводы "Сила Сибири" и "Сахалин – Хабаровск – Владивосток", объединив действующую газотранспортную инфраструктуру на востоке страны.

В 2026 году мы введем в эксплуатацию газопровод Белогорск – Хабаровск сказал Миллер

Глава "Газпрома" отметил, что реализация проекта позволит интегрировать существующие газотранспортные мощности западной и восточной частей России в единую систему.

Газопровод Белогорск – Хабаровск является одним из ключевых инфраструктурных проектов "Газпрома", направленных на развитие газоснабжения Дальнего Востока и повышение надежности поставок газа в регионе.

Ранее Миллер заявил о рекордном мировом потреблении газа в 2025 году.