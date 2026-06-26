Москва26 июн Вести.В Хабаровском крае намерены нарастить мощности по производству олова. Как сообщил ИС "Вести" губернатор региона Дмитрий Демешин, данная продукция является весьма востребованной на внешних рынках.

Компания "Русолово" планирует запуск Амурского металлургического комбината в 2028 году.

После введения в строй комбината компания "Русолово" сможет реализовать большую заместительную металлургическую экспансию, на иностранные рынки в том числе. Сейчас олово на внешних рынках исключительно востребовано отметил Демешин

Директор Оловянной рудной компании Игорь Корытов в свою очередь отметил, что "Русолово" делает все, чтобы возродить оловянную промышленность в РФ.

Для меня это почетно. И я уверен, что мы добьемся своих целей сказал он

В минувшем году в Хабаровском крае после длительного перерыва восстановили рудник по добыче олова "Молодежный" и возобновили работу горно-обогатительного комбината.