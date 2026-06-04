Хоценко: более триллиона руб. инвестиций привлечено в экономику региона за 5 лет

Губернатор Омской области Хоценко рассказал об экономической ситуации в регионе Хоценко: более триллиона руб. инвестиций привлечено в экономику региона за 5 лет

Москва4 июн Вести.Успешное привлечение инвестиций в регион открывает возможности для всестороннего развития экономики Омской области. Об этом ИС "Вести" рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, привлечение инвестиций позволяет развивать обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство, логистику и инфраструктуру региона.

Если в целом посмотреть за пятилетку, то у нас более триллиона рублей инвестиций привлечено в экономику, причем во все сектора: обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, логистика, инфраструктура. Если брать прошлый год, то больше 210 миллиардов рублей привлечено в экономику. Это примерно паритет к предыдущему году. Причем, традиционно у нас обрабатывающие отрасли промышленности сильны. Более 42% у нас в этой доле пирога всегда обработка занимает. Существенно выросла аграрная отрасль, где-то порядка 35% рассказал Хоценко

В минувшем отчетном периоде, по словам главы региона, в Омской области наблюдался значительный рост инвестиционной активности, что обусловлено реализацией ключевых проектов как в сфере растениеводства, так и в животноводстве. В частности, ведущие компании активно занимались строительством животноводческих комплексов, включая свиноводческие.

Поэтому с инвестициями динамика неплохая. И в этом году мы, в принципе, видим, что динамика также неплохая на уровне прошлого года отметил Хоценко

Ранее сообщалось, что Омская область лидирует по производству сельхозпродукции в стране.