Москва4 июн Вести.Туризм выступает фактором, стимулирующим экономический прогресс Камчатского края. Об этом ИС "Вести" рассказал губернатор региона Владимир Солодов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, регион продолжает планомерно развивать инфраструктуру, которая уже показывает результаты.

Конвертируемся в рост туристического потока поэтапно, без резких скачков, но важно, что стабильно. То есть у нас не было за последние пять лет ни одного года, когда был бы спад туристического потока. Самое главное, мы всегда берем те туристические продукты, которые дают эффект для самого региона. И не устою говорить, что эффект от туризма должен ощущаться самими жителями. Инфраструктура используется всеми, а туризм – это драйвер нашего развития рассказал Солодов

Ранее он рассказал, что на Камчатке хотят развивать туризм со смыслом, тот, который позволяет перезагрузиться. По словам Солодова, туризм на Камчатке следует развивать с точки зрения экономики, трудоустройства, развития предпринимательства и отдачи в регион.