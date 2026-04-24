Москва24 апр Вести.Выпускники медицинских вузов остаются работать на Камчатке, так как видят в регионе возможности для профессионального роста. Об этом губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал в интервью ИС "Вести".

Создание современного медицинского кластера в Петропавловске-Камчатском еще продолжается, но это уже помогло остановить отток специалистов в центральные районы страны, отметил глава региона.

Я в конце того года встречался со студентами, вернее, выпускниками-медиками, целевиками. И они прямо мне сказали: "Мы бы не приехали работать на Камчатку, если бы нам нужно было вернуться в старую больницу. Потому что здесь, в новой больнице, мы понимаем, что оборудование такое же, как то, на котором учили, кстати, в хороших вузах… Мы понимаем, что мы профессионально можем расти. Нам интересно здесь работать, и мы видим, что здесь хорошие условия и труда, и для пациентов" рассказал Солодов

В прошлом году глава региона сообщил о планах по строительству второй очереди новой краевой больницы и детской больницы в рамках медицинского кластера.