Москва13 мая Вести.Омская область занимает лидирующие позиции в России по производству сельхозпродукции. В самом регионе эта отрасль является второй по значимости после промышленности. Об этом в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" заявил губернатор региона Виталий Хоценко.

По его словам, для многих россиян необычно, что в Сибири может быть развито сельское хозяйство.

Все знают про промышленность, про танки, которые у нас производятся, про нефтепереработку, бензины, дизели... Но что касается аграрной отрасли, то она у нас на самом деле вторая отрасль в экономики и по занятости, и по инвестициям, которые мы видим в этой отрасли и привлекаем в нее. Если говорить про цифры, то по итогам, например, прошлого года по индексу производства сельхозпродукции мы занимаем лидирующие позиции не только в Сибирском округе, но и по стране в целом. У нас, если говорить про зерновые… мы значительно превышаем потребности внутреннего спроса, причем по зерну превышаем их в 2,4 раза. То есть мы экспортируем очень много. И рекордный урожай, конечно, это результат профессионализма наших тружеников, наших людей, аграриев отметил Хоценко

Губернатор отметил, что за последние годы выросла культура земледелия, возросли применение и модернизация новых видов техники.

Ранее сообщалось, что РФ стремится к росту экспорта сельхозпродукции с высокой добавленной стоимостью. За последние пять лет экспорт российской сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью увеличился на 64%.