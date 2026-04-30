Москва30 апрВести.Республика Северная Осетия – Алания является обладателем самой большой плантации спаржи в России. В 2026 году ожидается хороший урожай этой культуры. Об этом рассказал глава региона Сергей Меняйло в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.
Он обратил внимание, что спаржа – несвойственный для региона продукт, однако он хорошо прижился в республике.
У нас самая большая плантация спаржи в России. Это не свойственный исторически нам продукт, но тем не менее он прижился, и вот уже сейчас посевная идет, обработка идет. Ожидаем хороший урожайсказал Меняйло
По словам главы Серной Осетии, несмотря на то, что в минувшем году были дожди и град, спаржа не подверглась влиянию непогоды.
Спаржа выросла, она не подвержена была такому влиянию, как другие посевыподчеркнул он
Ранее профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Дмитрий Хомяков в интервью ИС "Вести" рассказал, что посевная кампания в этому году в центральной части России проведена лишь наполовину.