Меняйло сообщил, что в Северной Осетии ожидается хороший урожай спаржи Меняйло: в Северной Осетии ожидается хороший урожай спаржи

Москва30 апр Вести.Республика Северная Осетия – Алания является обладателем самой большой плантации спаржи в России. В 2026 году ожидается хороший урожай этой культуры. Об этом рассказал глава региона Сергей Меняйло в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.

Он обратил внимание, что спаржа – несвойственный для региона продукт, однако он хорошо прижился в республике.

У нас самая большая плантация спаржи в России. Это не свойственный исторически нам продукт, но тем не менее он прижился, и вот уже сейчас посевная идет, обработка идет. Ожидаем хороший урожай сказал Меняйло

По словам главы Серной Осетии, несмотря на то, что в минувшем году были дожди и град, спаржа не подверглась влиянию непогоды.

Спаржа выросла, она не подвержена была такому влиянию, как другие посевы подчеркнул он

Ранее профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Дмитрий Хомяков в интервью ИС "Вести" рассказал, что посевная кампания в этому году в центральной части России проведена лишь наполовину.