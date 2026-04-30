Панорамный ресторан и глэмпинг: Меняйло рассказал о развитии курорта "Мамисон" Меняйло рассказал о развитии всесезонного курорта "Мамисон" в Северной Осетии

Москва30 апр Вести.Этой зимой на курорте "Мамисон" организовано полноценное катание. Но сезон еще не завершен ввиду сохраняющегося снежного покрова. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

Первый этап проекта был технически запущен в 2024 году.

В этом году прошел полноценный катальный зимний сезон. Он еще не закрыт, снег там еще есть. Две канатные дороги, 19,5 км трасс разных категорий и цветов. Идет строительство мест размещения. У нас там есть экопоселок — это глэмпинги, сделанные из доломита сообщил Сергей Меняйло

Он добавил, что в 2026 году планируется ввод в эксплуатацию панорамного ресторана. Также ведется строительство гостиничных комплексов категорий 4 и 5 звезд.

Курорт функционирует круглогодично: проложены туристические тропы, доступны маршруты для горных велосипедов, регулярно проводятся событийные мероприятия. Сергей Меняйло отметил рост туристического потока и высокую востребованность курорта.