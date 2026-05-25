В Бурятии рассказали о планах по урожаю на крупнейшем в ДФО тепличном комплексе

Москва25 мая Вести.В Бурятии рассчитывают уже в этом году получить урожай с самого мощного на Дальнем Востоке тепличного комплекса. Об этом рассказал глава региона Алексей Цыденов в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

Очень такой интересный проект у нас есть - это строительство теплиц. Самые большие теплицы на Дальнем Востоке сегодня у нас построены в республике Бурятия. Проект шел непросто, три инвестора поменялось за период реализации, но в итоге пришел крупнейший оператор теплиц в России. Все, проект построен. В этом году мы ждем первый урожай. В следующем году у нас будет 17 тысяч тонн собственных овощей с этого тепличного хозяйства заявил Цыденов

Глава региона указал, что в Бурятии наблюдается оживление экономики.

Меры поддержки, которые состоялись с учетом вхождения [региона] в ДФО, - это льготные налоговые режимы в рамках территории опережающего развития, это поддержка инвестиций в виде различных субсидий, это в целом оживление экономики, которое повлекло за собой инвестиции в разных направлениях: добыча полезных ископаемых, логистические центры также отметил Цыденов

Ранее глава Бурятии пообещал принять жесткие меры по контролю за всеми видами услуг, которые оказывают туристам на территории республики.