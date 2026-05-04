Губернатор Артюхов заявил о стремлении ЯНАО стать туристическим регионом Губернатор Артюхов: ЯНАО стремится занять свое место на туристической карте РФ

Москва4 мая Вести.Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) реализует крупный проект, который поможет региону занять свое место на туристической карте России. Об этом ИС "Вести" заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Он обратил внимание, что решение развивать в регионе туристическую отрасль было принято на фоне повышенного интереса гостей ЯНАО.

Раньше мы этим никогда не занимались, все-таки нефтегазовый регион, в первую очередь. Но каждый раз, проводя те или иные мероприятия, видим очень искренний интерес наших гостей. Это касается этнографии, изучения, посещения мест жительства малых народов Севера. Это всегда очень необычно... Они (гости. - Прим. ред.) искренне делятся, что это было одно из самых интересных их путешествий сказал Арт.хов

В связи с этим правительство региона совместно с партнерами, как рассказал губернатор, создает инфраструктуру для туристов.

Вместе с нашими партнерами занимаемся большим проектом. Сейчас стадия его уже [близится] к финализации. Мы обеспечиваем инфраструктуру к горному кластеру, где будут гостиницы, горнолыжная инфраструктура. Поэтому уверен, что на карте страны появится новые, новая интересная локация для тех, кто хочет посмотреть север воочию, узнать, что такое Арктика добавил глава региона

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что развитие Арктики стоит на повестке дня. Регион имеет стратегическое значение, поэтому правительство страны обеспечит его развитие и повышение качества жизни населения.