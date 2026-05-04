Губернатор Артюхов рассказал о буме жилищного строительства в ЯНАО Артюхов: Арктическая ипотека привлекает в ЯНАО застройщиков и инвесторов

Москва4 мая Вести.Программа Арктической ипотеки и другие меры господдержки помогают привлекать в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) новых застройщиков и способствуют развитию жилищного строительства. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Он отметил: сегодня это самая выгодная в стране льготная программа.

Двухпроцентная Арктическая ипотека для молодежи, для определенных профессий - многие ею сегодня начинают пользоваться, у нас уже почти 2500 новых ипотечных договоров по этой программе. И это, конечно, дает хороший задел для реализации в будущем. Да, [ключевая] ставка [Банка России] высока, но под такие условия мы видим интерес застройщиков сказал глава ЯНАО

По словам Артюхова, в регион впервые приходят инвесторы, появление которых там еще недавно было сложно представить.

Но они понимают, что проект будет успешен, будут продажи, потому что и экономика региона себя чувствует уверенно, у нас высокие средние зарплаты, молодые семьи, молодые ребята приезжают, пополняют коллективы наших ключевых градообразующих предприятий - "Газпрома", "НОВАТЭКа", "Газпром нефти", "Роснефти". И вкупе с льготной государственной программой, вкупе с мерами поддержки семьи при рождении ребенка это дает развитие жилищного строительства рассказал губернатор

В ЯНАО, по его словам, настоящий бум жилищного строительства.

У нас сегодня бум, можно сказать, по ямальским меркам: мы в три раза выросли за последние годы по объему ввода жилья. ...Дальше не будем останавливаться, будем этот темп поддерживать, потому как на это есть спрос, и это будет позволять нам в том числе решать задачу по расселению оставшегося деревянного и ветхого [жилого] фонда сказал Артюхов

Ранее губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" предложила снизить размер первоначального взноса по программе Арктической ипотеки как минимум вдвое, чтобы сделать ее более доступной для молодых семей.