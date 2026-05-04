Москва4 мая Вести.Задача расселения людей из ветхого жилья стоит на первом месте в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом ИС "Вести" рассказал губернатор региона Дмитрий Артюхов.

Он обратил внимание, что при освоении территории региона строились деревянные дома. Спустя много лет они стали непригодными для жилья.

Задача расселения [жителей] ветхого жилья для нас одна из главных. Мы ставим ее на первое место. Весь Север строился деревянным в период освоения – 40-50 лет назад. Конечно, все эти дома сегодня пришли в негодность, и нам нужно как можно быстрее их расселять. Большая программа позади, она успешно реализована. Мы расселили миллион квадратных метров аварийного жилья. Взяли планку национального проекта и умножили ее в четыре, потому что для нас это была самая социально острая тема сказал Артюхов

По словам главы региона, в планах построить еще миллион квадратных метров жилья.

Ранее губернатор Архангельской области Александр Цыбульский также обратил внимание на тему ветхого жилья в регионе. По его словам, эта проблема является чувствительной для области.