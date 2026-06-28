Москва28 июн Вести.Приоритетной задачей белгородских властей является восстановление поврежденного жилья и автотранспорта, сообщил ИС "Вести" врио главы региона Александр Шуваев.

Все заявки жителей приграничья точечно обрабатываются, подчеркнул он.

Устраняем все недостатки, обеспечиваем продовольствием. В первую очередь самые тяжелые вопросы — это восстановление поврежденного жилья, автотранспорта. В этом направлении мы тоже работаем, партия тоже помогает