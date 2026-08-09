В Белгороде в ПВР разместили 26 горожан, чьи дома пострадали при атаке ВСУ

В Белгороде в ПВР находятся 26 жителей, чьи дома повреждены при обстреле ВСУ В Белгороде в ПВР разместили 26 горожан, чьи дома пострадали при атаке ВСУ

Москва9 авг Вести.В Белгороде в пунктах временного размещения находятся 26 жителей, чьи дома пострадали при ночной атаке Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев в мессенджере MAX.

Всех жителей, кто в этом нуждается, организованно отправляют в пункты временного размещения. К этому моменту в ПВР находятся 26 горожан, чье жилье пострадало в результате атаки этой ночью написал Александр Шуваев

С утра начался подомовой обход поврежденных многоквартирных и частных домов. Специалисты фиксируют разрушения и составляют акты для последующего восстановления.

На местах работают сотрудники экстренных и коммунальных служб, бригады благоустройства – вывозят мусор и битое стекло. Задействованы более 200 рабочих и 30 единиц техники.

По вопросам переезда в пункты временного размещения можно обращаться в управу по месту жительства или звонить по номеру 112.

Власти делают все, чтобы устранить последствия как можно быстрее, заверил Александр Шуваев.