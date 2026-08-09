Москва9 авгВести.В Белгороде в пунктах временного размещения находятся 26 жителей, чьи дома пострадали при ночной атаке Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев в мессенджере MAX.
Всех жителей, кто в этом нуждается, организованно отправляют в пункты временного размещения. К этому моменту в ПВР находятся 26 горожан, чье жилье пострадало в результате атаки этой ночьюнаписал Александр Шуваев
С утра начался подомовой обход поврежденных многоквартирных и частных домов. Специалисты фиксируют разрушения и составляют акты для последующего восстановления.
На местах работают сотрудники экстренных и коммунальных служб, бригады благоустройства – вывозят мусор и битое стекло. Задействованы более 200 рабочих и 30 единиц техники.
По вопросам переезда в пункты временного размещения можно обращаться в управу по месту жительства или звонить по номеру 112.
Власти делают все, чтобы устранить последствия как можно быстрее, заверил Александр Шуваев.