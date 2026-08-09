Мэр Белгорода сообщил, когда жители поврежденного дома могут попасть в квартиры Жители поврежденной многоэтажки в Белгороде смогут забрать документы вечером

Москва9 авг Вести.Мэр Белгорода Валентин Демидов, который по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Александра Шуваева посетил пункт временного размещения (ПВР), где разместили жителей поврежденного при ночной атаке БПЛА многоквартирного дома, сообщил, что жители пока не смогут съездить в свои квартиры за необходимыми вещами и документами. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области в мессенджере MAX.

По словам Демидова, в дом входить небезопасно – там идут демонтажные работы и уборка стекол. Вместе с тем он сообщил, что специалисты провели экспериментальное обследование здания и выяснили: серьезные нарушения конструкций отсутствуют.

Сегодня после 18.00 можно будет приехать и забрать необходимые вещи, лекарства, документы. Ночью многие не имели такой возможности, и были вынуждены быстро покинуть квартиры пообещал мэр

Он добавил, что у некоторых жителей документы утеряны в результате пожара, и заверил, что всем обязательно помогут с восстановлением.

Людей доставят в квартиры организованно, после чего они смогут вернуться обратно в ПВР, где обеспечены горячее питание, медпомощь, места отдыха, заявил Демидов.

По данным мэра Белгорода, в результате ночной атаки беспилотников по мирным районам города 9 августа погибли 5 человек, ранены 25, из них 12, включая одного ребенка, остаются в больницах. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.