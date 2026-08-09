Москва9 авгВести.За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 146 раз атаковали населенные пункты Белгородской области. В результате погибли три человека, еще 25 пострадали. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев в мессенджере MAX.
Сегодня ночью Белгород вновь был под массированной террористической атакой беспилотников неонацистского киевского режима. К большому сожалению, по уточненной информации, погибли трое мирных жителейнаписал Александр Шуваев
Трагедия произошла ночью в Белгороде во время массированной атаки дронов. Среди раненых – дети 4 и 9 лет, одного ребенка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. В медицинских учреждениях остаются 13 взрослых, один из них – в крайне тяжелом состоянии.
В городе горели два многоквартирных и один частный дом, а также автомобили – все очаги возгорания были оперативно ликвидированы. В ходе атаки повреждения получили жилые дома, административные и коммерческие здания.
Днем удары наносились по 20 округам - Грайворонском, Краснояружском, Новооскольском и Шебекинском ранены еще девять человек.
За сутки расчеты ПВО уничтожили и подавили 162 беспилотных летательных аппарата.