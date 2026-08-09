В Белгороде после ночной атаки БПЛА пострадали 29 многоквартирных домов В Белгороде повреждены 29 многоквартирных домов в результате атаки БПЛА

Москва9 авг Вести.Минувшей ночью Белгород атаковали украинские беспилотники - повреждены 29 многоквартирных домов. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

Отмечается, что также пострадали пять частных домов, три административных, три социальных и шесть коммерческих объектов, 33 транспортных средства.

Сегодня ночью по Белгороду совершены удары 16 беспилотников, 3 из которых сбиты… Повреждены 3 административных здания, 3 социальных и 6 коммерческих объектов, 29 МКД, 2 из них были с возгоранием, 5 частных домов, один из которых сгорел, 33 автомобиля говорится в публикации

По уточненной информации, погибли три человека, еще 25 пострадали, среди них двое детей. Четырехлетний мальчик остается в больнице, 12 взрослых госпитализированы, один находится в крайне тяжелом состоянии.

На местах работают сотрудники оперативных и экстренных служб.