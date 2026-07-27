Демидов: ликвидированы пожары в жилых домах в Белгороде после атаки БПЛА

В Белгороде после атаки БПЛА ликвидированы пожары в жилых домах Демидов: ликвидированы пожары в жилых домах в Белгороде после атаки БПЛА

Москва27 июл Вести.В Белгороде специалисты устранили возгорания в многоквартирных домах, возникшие в результате удара беспилотников, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем канале на платформе MAX.

Однако возвращение части жильцов в свои квартиры пока невозможно. По его словам, имеются отключенные коммуникации.

"В двух многоэтажных домах временно отключены коммуникации", — проинформировал Демидов.

Территория оцеплена и охраняется. Для пострадавших организованы пункты временного размещения, где им будет оказана вся необходимая помощь.