Москва8 июл Вести.Врио губернатора Белгородской области, Герой России Александр Шуваев рассказал в интервью ИС "Вести", что ставит перед собой семь ключевых задач, среди них обеспечение безопасности региона и восстановление экономики.

По словам врио главы региона, свои задачи он обговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Первой из них Шуваев назвал обеспечение безопасности региона.

Первое — это безопасность, потому что в первую очередь, когда я приехал, в первую неделю, я уже встретился с представителем Министерства обороны, где-то переставили подразделения, переместили их для более лучшего, эффективного отражения нападения сказал Шуваев

Вторая из ключевых задач - восстановление экономики Белгородской области.

В связи с тем, что у нас область агропромышленная, зависит от агропромышленного комплекса, смотрим все "за" и "против". Как при уборочных работах - где какие группы дополнительно выставить, чтобы качественно убрать урожай, потому что белгородская земля всегда обеспечивала жителей всей страны именно своими продуктами. И так же мы и продолжаем. У нас по эффективности по сравнению с 2025 годом мы не отстаем. Поэтому, независимо от того, что у нас очень много земель сейчас из-за атак [украинских] дронов не задействованы под сельское хозяйство, мы все равно идем вперед отметил врио главы региона

Еще одна задача Шуваева - помощь малому и среднему бизнесу.

Следующая задача - это развитие малого, среднего предпринимательства, возмещение ущерба, нанесенного малому и среднему бизнесу. Встречался с министром экономики Максимом Геннадьевичем Решетниковым, и уже определили те направления, чтобы помочь в возмещении ущерба рассказал Шуваев

Также важной задачей врио главы региона назвал возмещение ущерба белгородцам, дома которых повреждены атаками противника.

Программа идет, федеральный центр нас в этом поддерживает, и мы как можно быстрее закрываем эти вопросы, чтобы жители из приграничных районов могли приобрести где-то в глубине области или в центре области жилье и дальше продолжали жить отметил врио губернатора

Перед региональными властями стоит задача сократить отток населения из Белгородской области.

Соответственно, если безопасность будет восстановлена, то отток жителей не будет идти из области нашей. Это основа. Тут же соприкасаются и дети, развитие детей и молодежи, чтобы они в соседние области не уезжали, также развивались, и есть очень много программ заявил Шуваев

Власти Белгородской области должны уделять внимание вопросам поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, уверен врио губернатора.

Всего 179 программ, и мы часто беседуем с ними - на что обратить внимание, в чем помочь. Один из крайних моментов, в которых мы определились - это квоты в предпринимательстве, чтобы люди, которые приходят с СВО, были задействованы с трудоустройством, потому что безработица в области сейчас составляет 1,6 [процента], а в общем по стране у нас 2,2 [процента], то есть уровень [в Белгородской области] намного меньше. И продолжаем работать. У нас все задачи взаимосвязаны, поэтому дальше - только вперед идем сказал Шуваев

Самой сложной из главных задач, по мнению Шуваева, является восстановление экономики и экономическое развитие региона. По его словам, власти региона обсуждают с федеральным центром ряд идей по развитию экономики, привлечению в Белгородскую область инвесторов.

На данный момент у нас имеется восемь инвесторов - это развитие и получение дохода в бюджет региона около 450 млрд [рублей]. И если получится запустить еще одну программу, это будет намного больше. По сравнению с 2024 годом мы планируем, что это будет около 3 трлн рублей, и на этом, соответственно, мы можем что-то дальше развивать уже больше. Пока идет, скажем так, переговорный процесс, и все министерства федерального центра просчитывают все "за" и "против" сообщил Шуваев

Также врио белгородского губернатора рассказал, как его военный и боевой опыт помогает в руководстве Белгородской областью.