Врио главы Белгородской области рассказал о проектах ее будущего развития Шуваев рассказал, какой видит Белгородскую область через 20 лет

Москва8 июл Вести.Власти Белгородской области готовят ряд проектов по будущему развитию региона. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" врио губернатора Белгородской области Герой России Александр Шуваев.

В ответ на вопрос, какой он хотел бы видеть Белгородскую область через 10-20 лет, врио губернатора сообщил: власти готовят целый ряд проектов, направленных на ее будущее развитие.

Мы готовим ряд проектов на развитие будущего. Первое — это мастер-план по развитию, чтобы развивать школы, детские сады, стадионы, плавательные бассейны, всю инфраструктуру, чтобы была задействована. Самое главное — развить и дать это все детям и молодежи, чтобы они развивались и оставались в регионе. Это строительство - как индивидуальное жилищное строительство, так и строительство многоквартирных домов. И тоже это все прорабатываем на будущее, и в ближайшее время буду докладывать президенту об этих мероприятиях. Хочу заручиться его поддержкой сообщил Шуваев

Также Александр Шуваев рассказал о своих главных задачах на посту руководителя Белгородской области.